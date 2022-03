Johnson is ‘niet optimistisch’ dat Poetin vrede wil

De Britse premier Boris Johnson is ‘niet optimistisch’ dat de Russische president Vladimir Poetin werkelijk vrede wil. Johnson vertelde in de nacht van donderdag op vrijdag aan BBC Newsnight dat de aanvallen op Oekraïense steden als het aan Poetin ligt alleen maar heviger zullen worden.

Johnson denkt dat Poetin met de steden in Oekraïne hetzelfde van plan is als wat gebeurde in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Die stad werd tussen 1999 en 2000 door Rusland belegerd en gebombardeerd.