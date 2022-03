Biden brengt bezoek aan Polen en bespreekt Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden brengt vrijdag en zaterdag een bezoek aan Polen. Hij spreekt er met onder anderen zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda over de oorlog in Oekraïne. Die ontmoeting staat gepland in Rzeszów, een stad op zo’n 80 kilometer van de grens met Oekraïne.

Polen heeft een grens van 500 kilometer lang met Oekraïne en al zeker 2 miljoen vluchtelingen uit dat land opgevangen. Sinds 1989 hebben Polen en de VS nauwe banden en na 1970 hebben alle Amerikaanse presidenten Polen minstens één keer bezocht, Ronald Reagan uitgezonderd.

Biden is sinds woensdag in Europa. Hij heeft in Brussel deelgenomen aan topbijeenkomsten van de NAVO, de G7 en de EU. Het is de derde reis van Biden naar Europa sinds zijn aantreden in januari 2021.