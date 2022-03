Medewerkers Tsjernobyl kunnen niet naar werk door beschietingen

De kerncentrale werd op 24 februari ingenomen door Russische troepen, waarna het Oekraïense personeel wekenlang onafgebroken door moest werken. ‘Deze beschietingen komen slechts enkele dagen nadat het personeel er eindelijk in geslaagd is om afgewisseld te worden en thuis, in Slavoetytsj, tot rust te komen’, meldt IAEA-chef Rafael Grossi.

Eerder liet Grossi weten dat de werknemers hebben gewerkt onder ‘enorm stressvolle en vermoeiende omstandigheden in de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten en zonder fatsoenlijke rust’. Hij stelde dat de ‘uitdagende en onzekere situatie’ het belang onderstreept van een IAEA-initiatief om de veiligheid van de Oekraïense nucleaire installaties te waarborgen.

De centrale in Tsjernobyl wekt zelf al jaren geen stroom meer op, maar wordt nog wel bemand omdat er radioactief afval wordt bewaard. Hier vond in 1986 de ergste kernramp ooit plaats. Oekraïne heeft vier werkende kerncentrales. Een daarvan, de grootste van Europa, is eveneens in Russische handen.