Canada gaat olie-export opvoeren vanwege ban Russische olie

Canada gaat zijn olie-export met ongeveer 5 procent verhogen om andere landen te helpen bij het opvangen van de tekorten nu er uit Rusland minder olie wordt afgenomen. Russische olie is namelijk door veel landen en bedrijven in de ban gedaan vanwege de oorlog in Oekraïne.

‘Canada bevindt zich in een unieke positie om te helpen’, heeft verantwoordelijk minister Jonathan Wilkinson gezegd in een verklaring. Hij nam donderdag deel aan de bijeenkomst van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), waar werd aangekondigd dat grote importeurs van olie en gas een stuk minder gaan invoeren uit Rusland.

Canada is de op drie na grootste olieproducent ter wereld. Volgens Wilkinson is zijn land in staat om de olie- en gasuitvoer dit jaar stapsgewijs te verhogen met maximaal 300.000 vaten per dag. De stap zou de druk op de oliemarkten iets kunnen verlichten. Door de Russische inval in Oekraïne, sancties tegen Rusland en de keuze van bedrijven om zich uit dat land terug te trekken zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gestegen.