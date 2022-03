Chipfondsen grote winnaars op Wall Street

Chipfondsen zijn donderdag flink in waarde gestegen op de aandelenbeurzen in New York. Vooral aandelen van Nvidia werden flink meer waard, geholpen door analisten die opeens positiever tegen het bedrijf aankeken dan voorheen. Wall Street probeerde daarnaast de veerkracht van de Amerikaanse economie af te wegen tegen de dreiging dat de oorlog in Oekraïne grotere gevolgen heeft. De stemming was daarbij positief, want de belangrijkste graadmeters gingen duidelijk omhoog.

Nvidia werd bijna een tiende meer waard. Het bedrijf maakte eerder deze week bekend dat het kansen ziet in diensten op het gebied van bijvoorbeeld datacenters. Ook toonde Nvidia zich op een beleggersdag erg ambitieus als het gaat om de markt voor de softwarebranche. De beurswaarde van branchegenoot Intel ging in het kielzog van Nvidia met bijna 7 procent omhoog. AMD en Applied Materials wonnen op hun beurt tussen de 5 en 6 procent.

De opmars van de chipfondsen leidde ertoe dat techgraadmeter Nasdaq 1,9 procent hoger de handel uitging op 14.191,84 punten. De Dow-Jonesindex won 1 procent tot 34.707,94 punten en de brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 4520,16 punten.

Apple

Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. President Joe Biden was donderdag in Europa voor vergaderingen van de NAVO, de G7 en met de Europese Unie, die in het teken stonden van het conflict. De VS en westerse bondgenoten kondigden daarbij een nieuwe ronde van sancties aan tegen Rusland. Voorbeurs werd ook bekend dat het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS is gezakt tot het laagste niveau sinds 1969.

Bij de bedrijven wist ook Apple (plus 2,3 procent) de aandacht op zich gericht. Het concern werkt naar verluidt aan een abonnementsdienst voor apparaten als de iPhone. In plaats van eenmalig honderden euro’s te betalen voor een nieuwe telefoon of tablet, kan daarvoor straks waarschijnlijk maandelijks worden betaald.

Uber

Uber steeg zo’n 5 procent, nadat bekend werd dat het bedrijf een deal heeft gesloten om alle taxi’s in de stad New York op te nemen in zijn app. De samenwerking biedt mogelijk een oplossing voor het chauffeurstekort waarmee Uber kampt.

De euro was 1,0997 dollar waard, tegen 1,0985 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen vielen terug, na een forse stijging op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 3 procent goedkoper op 111,41 dollar. Brentolie kostte bijna 3 procent minder op 118,02 dollar per vat.