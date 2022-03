President Ghana verlaagt bij nieuwe bezuiniging ook eigen salaris

De Ghanese president Nana Akufo-Addo en zijn ministers nemen genoegen met 30 procent minder salaris als onderdeel van ingrijpende bezuinigingen die een dreigende schuldencrisis in het Afrikaanse land moeten voorkomen. Door flink te snijden in de overheidsuitgaven hoopt de regering van Ghana ook de inflatie te beteugelen die de laatste tijd wereldwijd hard is opgelopen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Het is de bedoeling dat de uitgaven van de overheid met 10 procent worden verlaagd. Die ingreep komt bovenop een eerdere bijstelling van de uitgaven met 20 procent. Ghana wil daarbij ook de aankoop van auto’s door de overheid aan banden leggen. Ook mogen reizen naar het buitenland door overheidspersoneel voortaan alleen nog maar als daar vooraf goedkeuring voor is gegeven. Verder wordt de toewijzing van brandstofbonnen aan ambtenaren gehalveerd.

Wat ook meespeelt is dat een nieuwe belastingwet die de Ghanese regering wilde invoeren, vorig jaar strandde in het parlement. Dat ging om de komst van een heffing op digitale transacties. Met die omstreden maatregel hoopte de overheid extra geld in de staatskas te kunnen laten stromen. De regering is van plan het wetsvoorstel in april opnieuw in te dienen. Economen hebben gewaarschuwd voor een schuldencrisis als er niet snel meer geld binnenkomt.