Russische raketten niet gebruikt voor Europese ruimtemissies

Het Russische ruimteagentschap Roskosmos zegt dat ongeveer tien raketten die zouden worden gebruikt om Europese ruimtevaartuigen de ruimte in te schieten, nu worden gebruikt voor Russische bedrijven of bevriende landen. Rusland wil Europese landen dus niet meer helpen als reactie op de westerse strafmaatregelen na de Russische invasie in Oekraïne.