Berichtenservice gevangenen om veiligheid en privacy uitgezet

Volgens het OM zijn er geen contractuele afspraken tussen de Dienst Penitentiaire Inrichtingen (DJI) en eMates over bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is onduidelijk wie er allemaal toegang hebben tot het systeem en wat voor informatie ermee wordt gedeeld.

Ook het aantal verstuurde berichten via eMates is een punt van zorg. Er zijn volgens het OM signalen dat dit er tientallen per gedetineerde per dag zijn. Daardoor staat het toezicht onder druk en bestaat het risico dat criminelen hun zaakjes vanuit de cel verder regelen via deze berichtenservice.

Persoonsgegevens

Weerwind merkt op dat aan digitale communicatiemiddelen ‘grotendeels dezelfde risico’s kleven als aan communicatie per post’. Uitgaande berichten mogen gecontroleerd worden, tenzij die gericht zijn aan een geheimhouder, bijvoorbeeld een advocaat. Dat gebeurt ook als daar aanleiding voor is, verzekert de bewindsman.

De minister deelt de zorgen rond de omgang met persoonsgegevens. Hij noemt het ‘onacceptabel’ dat daar geen goede afspraken over bestaan, zeker omdat informatie over individuele gedetineerden ‘voor kwaadwillenden bijzonder interessant’ kan zijn. Daarom heeft DJI een onafhankelijk onderzoek ingesteld en het gebruik van eMates opgeschort.

Weerwind zegt zich te realiseren dat dit ‘voor ongemak zorgt bij zowel gedetineerden als hun relaties’. Maar het belang van het voorkomen van voortgezet crimineel gedrag vanuit de gevangenis en de veiligheid en privacy van gedetineerden en hun contacten weegt zwaarder. Gevangenen mogen nog wel bellen, schrijven en bezoek ontvangen.