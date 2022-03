Trump klaagt rivale Clinton aan voor Rusland-link verkiezingen

In zijn aanklacht spreekt de ex-president over een ‘kwaadwillige’ samenzwering van de Democraten. Zij wilden volgens hem met ‘schadelijke leugens’ het ​​valse verhaal de wereld in helpen dat hun Republikeinse tegenstander Trump samenspande met een ‘vijandige buitenlandse soevereiniteit’ Daarmee is Rusland bedoeld.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten bemoeide Rusland zich met de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, zowel met die van 2016 als die van 2020. Het regime in het Kremlin zou steeds hebben gestreefd naar een zege van Trump.

Voor, tijdens en na zijn presidentschap was Trump vaak vol lof over de Russische president Vladimir Poetin. De juridische stap van de oud-president volgt een maand na de Russische invasie in buurland Oekraïne. Trump noemde die inval verschrikkelijk, maar nam niet echt afstand van Poetin.

De aantijgingen van Trump in de aanklacht worden ondermijnd door een rapport van 966 pagina’s uit 2020 van een door de Republikeinen geleide onderzoekscommissie. Uit het onderzoek bleek dat de Russen de Republikeinse politieke functionaris Paul Manafort en de WikiLeaks-klokkenluiderswebsite gebruikten om Trump te helpen. Manafort werkte vijf maanden bij de presidentscampagne van Trump.