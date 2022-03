EU-leiders gunnen voorzitter Michel nog eens tweeënhalf jaar

Michels herverkiezing tekende zich voor de top al af. Er was geen tegenkandidaat.

De Belgische oud-premier zit de raad van regeringsleiders en staatshoofden sinds december 2019 voor. Hij dankte die verkiezing toen aan een ingewikkeld kwartetspel met Europese topfuncties. De zwaarbevochten verdeling tussen de lidstaten en de belangrijkste politieke stromingen zou weer op losse schroeven kunnen komen als Michel niet had mogen blijven zitten.

Tientallen EU-toppen

De 46-jarige Michel belegde in zijn eerste tweeënhalf jaar tientallen EU-toppen, al waren vele daarvan wegens de coronacrisis noodgedwongen videovergaderingen. Eind 2024 zit het er voor hem hoe dan ook op, want een voorzitter kan maar één keer worden herkozen.

De Belgische raadsvoorzitter heeft een beroerde verstandhouding met zijn collega Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie. Spanningen kwamen in volle hevigheid aan het licht toen hij verzuimde in te grijpen toen Von der Leyen het op bezoek in Ankara moest doen met een plekje op de bank, terwijl Michel en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan stoelen kregen in het middelpunt van de aandacht. Von der Leyen weet deze #sofagate aan seksisme.

De zogeheten Europese Raad heeft sinds 2009 een vaste voorzitter. De Belg Herman Van Rompuy en de Pool Donald Tusk gingen Michel voor.