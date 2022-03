Rederij P&O erkent regels te hebben overtreden bij massaontslag

Rederij P&O Ferries erkent dat het bedrijf de regels voor overleg met vakbonden niet heeft gevolgd toen het achthonderd man zeevarend personeel op staande voet ontsloeg. Topman Peter Hebblethwaite van de onderneming, die onder meer veerboten over het Kanaal laat varen maar ook over de Ierse Zee en tussen Rotterdam en Hull, heeft dat donderdag verteld aan een speciale commissie van het Britse parlement.

Volgens Hebblethwaite is er ‘absoluut geen twijfel’ dat P&O wettelijk verplicht was om een en ander eerst met vakbonden te communiceren, maar dat dit een ‘schijnvertoning zou zijn geweest’ omdat de veranderingen toch nodig zouden zijn. De topman stelde dat het bedrijf in plaats daarvan de ontslagen werknemers heeft gecompenseerd met hogere ontslagvergoedingen.

De Britse premier Boris Johnson kondigde eerder deze week al juridische stappen aan tegen de veerbootmaatschappij vanwege het overtreden van de Britse wet. ‘P&O komt hier niet mee weg’, benadrukte hij.

P&O hield vrijdag plotseling alle veerboten aan de kade en liet het personeel weten dat achthonderd mensen met onmiddellijke ingang ontslagen zouden worden. Dat was volgens het bedrijf nodig om de banen van 2200 anderen te behouden. De rederij gaf daarbij aan vorig jaar 100 miljoen pond verlies te hebben geleden en zei dat het bedrijfsmodel niet houdbaar was zonder ingrepen.

Vakbonden reageerden woedend. De achthonderd ontslagen zeelieden zouden moeten worden vervangen door goedkopere krachten. Die worden extern ingehuurd uit onder meer Oost-Europa en Azië. Het ontslagen P&O-personeel houdt de veerboten echter bezet waardoor die niet kunnen uitvaren. De rederij zei eerder deze week te hopen vrijdag weer een deel van de veerdienst tussen Calais en Dover te kunnen uitvoeren.