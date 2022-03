Amnesty eist dat foto van Willem Engel met logo direct verdwijnt

Amnesty International sommeert jurist Jeroen Pols om tweets met afbeeldingen waarin de vormgeving en het logo worden gebruikt van de mensenrechtenorganisatie direct te verwijderen. Het gaat om een afbeelding waarop wordt geschreven dat tegenstander van coronamaatregelen Willem Engel een politieke gevangene is. Met de afbeelding wordt volgens de organisatie ‘de onjuiste indruk gewekt’ dat Amnesty in actie komt voor Willem Engel.

Het zonder toestemming gebruiken van naam en logo van Amnesty International is volgens de organisatie in strijd met de merkrechten op de naam en de auteursrechten van het logo. Volgens Amnesty is de afbeelding geen parodie, waarmee het een uitzondering zou hebben op het auteursrecht. Daarvoor ontbreekt ‘de daarvoor vereiste kennelijke humoristische bedoeling’, aldus Amnesty.

Verwijdert Pols de tweets niet, dan volgt een kort geding, laat een woordvoerder van Amnesty weten. ‘Maar we zullen hem nog een paar dagen de tijd geven’, aldus de woordvoerder.

Pols, die als jurist regelmatig Engel bijstaat, is een van de verspreiders van de afbeelding online. In kleine letters onderaan de afbeelding is te lezen dat de uiting een oproep is aan Amnesty International om in actie te komen tegen mensenrechtenschending in Nederland.

Het voorarrest van Engel werd vorige week met twee weken verlengd. De man wordt verdacht van het plaatsen van opruiende berichten tijdens de coronacrisis.