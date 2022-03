Schiphol test gebruik nevel tegen verspreiding ultrafijnstof

Luchthaven Schiphol heeft een nieuwe techniek getest om de verspreiding van ultrafijnstof in de luchtvaart tegen te gaan. Op foto’s is te zien dat met een soort sproeiers nevel wordt geproduceerd bij een vliegtuig met op groot vermogen draaiende motoren. De fijnstofdeeltjes moeten zich aan de nevel hechten en daardoor snel weer op de grond vallen in plaats van dat die zich verder verspreiden. Nevel wordt in de bouw al gebruikt tegen stof en fijnstof.