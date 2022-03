Minister tegen Oekraïense studenten: vraag hulp aan instelling

Oekraïense studenten die in Nederland studeren en door de oorlog in hun thuisland bijvoorbeeld in geldproblemen zijn gekomen, kunnen hulp vragen bij hun hogeschool of universiteit. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) antwoordt op Kamervragen dat instellingen ‘voor de korte termijn een financiële bijdrage kunnen leveren’. Hiervoor trok het kabinet eerder een miljoen euro uit. Dit kan meer worden als dat nodig is, meldde Dijkgraaf eerder deze maand.