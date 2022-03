VN: meer dan 1000 burgerdoden bevestigd in Oekraïne

De Verenigde Naties hebben de dood van 1035 burgers in Oekraïne geverifieerd. Het aantal bevestigde gewonden ligt een maand na het begin van de oorlog op 1650.

Onder de slachtoffers zijn ook tientallen kinderen. De gegevens komen van het VN-mensenrechtenkantoor, dat laat weten dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger liggen. Het is moeilijk om informatie te krijgen uit zwaar getroffen gebieden en vervolgens ook nog eens te bevestigen.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn alleen al in Marioepol enkele duizenden doden gevallen. Om burgers van zwaar getroffen steden zoals Marioepol in veiligheid te brengen, maakt Oekraïne met Rusland afspraken over vluchtroutes. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van deze zogeheten humanitaire corridors.