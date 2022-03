Koerssprong truckmaker Nikola op voorzichtig Wall Street

Nikola maakte donderdag een koerssprong op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf is gestart met de productie van zijn elektrische vrachtwagens in een fabriek in Arizona en stuurden het aandeel ruim 14 procent hoger. De stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de verliesbeurt een dag eerder.

Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. De Amerikaanse president Joe Biden is donderdag in Europa voor vergaderingen van de NAVO, de G7 en de Europese Unie, die in het teken staan van het conflict. De Verenigde Staten en westerse bondgenoten kondigden daarbij een nieuwe ronde van sancties aan tegen Rusland.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 34.384,77 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4.466,88 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 13.956,82 punten.

Uber

Voorbeurs werd bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS is gezakt tot het laagste niveau sinds 1969. Daarnaast bleek dat de orders voor duurzame goederen vorige maand sterker dan verwacht zijn gedaald.

Uber steeg 4,5 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf een deal heeft gesloten om alle taxi’s in de stad New York op te nemen in zijn app. De samenwerking biedt mogelijk een oplossing voor het chauffeurstekort waar Uber mee kampt.

Spotify

Spotify klom 3,5 procent. De streamingdienst heeft een overeenkomst gesloten met Google om zijn eigen betaalsysteem aan te bieden in de appwinkel van Google. Volgens Google gaat het om een test. De grote techbedrijven Google en Apple liggen al enige tijd onder vuur omdat ze appmakers dwingen om alleen gebruik te maken van hun eigen betaalsystemen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, won 0,4 procent.

Philip Morris International won 0,5 procent. De sigarettenfabrikant verklaarde te werken aan een ordelijk vertrek uit Rusland. Het land was in 2021 goed voor zo’n 6 procent van de omzet van de eigenaar van sigarettenmerk Marlboro.

Logitech

KB Home zakte 6 procent na tegenvallende resultaten van de huizenbouwer. Logitech dikte bijna 5 procent aan. De maker van toetsenborden, muizen, luidsprekers en webcams kreeg een koopadvies van Bank of America.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen terug, na een forse stijging op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 113,94 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 120,93 dollar per vat.