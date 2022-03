Producent van Marlboro wil Russische markt verlaten

Tabaksproducent Philip Morris International wil de Russische markt verlaten vanwege de invasie in Oekraïne. De fabrikant van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten verkoopt een aantal merken sigaretten al niet meer in Rusland, maar het is nog onduidelijk welke dat zijn. Philip Morris International boekt jaarlijks zo’n 6 procent van zijn omzet in het land.