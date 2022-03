VU: voor het eerst plasticdeeltjes aangetoond in menselijk bloed

Een team van Nederlandse wetenschappers heeft naar eigen zeggen voor het eerst aangetoond dat plasticdeeltjes vanuit de omgeving in de menselijke bloedsomloop terechtkomen. Het onderzoek is gedaan door de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Zij onderzochten het bloed van 22 anonieme donoren. Dit bloed werd onderzocht op de aanwezigheid van vijf verschillende polymeren, de bouwstenen van plastic. Ook werd van de afzonderlijke polymeren bepaald in welke mate ze aanwezig waren in het bloed. Driekwart van de proefpersonen bleek plastics in het bloed te hebben.

‘Het onderzoek levert dus, voor het eerst, bewijs dat plasticdeeltjes bij mensen in de bloedsomloop terecht kunnen komen’, aldus de wetenschappers. Eerdere aanwijzingen hiervoor kwamen uit experimenten in een laboratorium.

Schadelijkheid onbekend

In het bloed van de proefpersonen bedroeg de totale concentratie plasticdeeltjes gemiddeld hoeveelheden die te vergelijken zijn met één theelepel plastic in 1000 liter water. Polyethyleentereftalaat, polyethyleen en styreenpolymeren waren de meest aangetroffen soorten plastic in de bloedmonsters.

Volgens de onderzoekers is het nog onbekend hoe schadelijk dit is. Ook zou verder onderzocht moeten worden hoe gemakkelijk deze deeltjes vanuit de bloedbaan in weefsels terecht kunnen komen, bijvoorbeeld in organen zoals de hersenen.