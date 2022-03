NAVO-leiders bekrachtigen langer aanblijven Stoltenberg

De 63-jarige Stoltenberg toont zich ‘vereerd’ met het besluit, dat donderdag op de NAVO-top in het hoofdkwartier in Brussel werd bekrachtigd. ‘Nu we geconfronteerd worden met de grootste veiligheidscrisis in een generatie staan we samen sterk om ons bondgenootschap sterk te houden en onze mensen veilig.’

De NAVO-lidstaten hebben Stoltenberg hun dank betuigd ‘voor zijn leiderschap en toewijding, in het bijzonder op dit kritieke moment voor de internationale veiligheid’, schrijven ze in een verklaring.

De Noorse oud-premier is met bijna acht jaar al de langstzittende secretaris-generaal van het westerse bondgenootschap. Zijn termijn werd al twee keer verlengd. Hij had eigenlijk al een nieuwe baan als baas van de centrale bank in zijn vaderland, maar dat gaat voorlopig niet door.