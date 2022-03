Kamer eist dat fiscus gegevens gesanctioneerde Russen deelt

De fiscus moet zich zelf ook aan de sancties houden, en mag dus geen nieuwe rulings afspreken met oligarchen die op sanctielijsten staan. Maar de informatie over eventuele afspraken met deze Russen ‘valt allemaal onder de fiscale geheimhoudingsplicht’, zei premier Mark Rutte woensdag in debat met de Kamer. Hij zegt te hopen dat deze gegevens wel gedeeld kunnen worden met onder meer financiële instellingen, maar ‘er moet eerst onderzocht worden of de juridische grondslagen dit mogelijk maken’, aldus de premier. Hij had het voorstel vooraf dus ontraden. ‘Ik weet echt niet of het juridisch kan’, zei hij.

Maar een meerderheid vraagt nu dus wel deze gegevens te delen. Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij moet kijken hoe hij nu met de motie omgaat.