Rusland beticht Polen van ‘gevaarlijke escalatie’, belooft wraak

Rusland beschuldigt Polen van een ‘gevaarlijke escalatie in de regio’, na de uitzetting door Warschau van 45 Russische diplomaten die zouden spioneren. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde een reactie in het vooruitzicht ‘waardoor Poolse provocateurs wel twee keer zullen nadenken’.

Volgens de Poolse regering is ‘een netwerk van Russische geheime diensten’ ontmanteld. De Russische ambassadeur in Warschau werd woensdagochtend ontboden en verklaarde daarna dat er geen basis is voor de beschuldigingen. Volgens hem heeft Polen de bankrekening van de ambassade geblokkeerd vanwege het financieren van ‘terroristische’ activiteiten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou stelt dat Polen zich niet laat leiden door zijn nationale belangen, ‘maar door de principes van de NAVO, gebaseerd op een openlijke Russofobie die tot officieel beleid is verheven’.