Oekraïense president smeekt NAVO om meer wapens

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een klemmend beroep gedaan op de NAVO-leiders om Oekraïne meer wapens te leveren. Om zich Rusland van het lijf te houden heeft Oekraïne gevechtsvliegtuigen, tanks en beter luchtafweergeschut nodig, zei Zelenski tegen de in Brussel bijeengekomen regeringsleiders en staatshoofden.

De Russische oorlog tegen Oekraïne begint na een maand een uitputtingsslag te worden. NAVO-landen leveren Oekraïne wapens, maar de westerse militaire alliantie laveert behoedzaam om niet rechtstreeks in het conflict met kernmacht Rusland te worden gezogen.

Oekraïne is blij met onder meer de luchtdoelraketten en antitankwapens die het heeft gekregen, maar ‘de NAVO moet nog laten zien wat het in zijn mars heeft om mensen te redden’, zei Zelenski via een videoverbinding uit Kiev. ‘U heeft meer dan 20.000 tanks. Oekraïne heeft u om 1 procent daarvan gevraagd.’

Zelenski onderstreepte nog maar eens dat Oekraïne in het strijdperk treedt voor westerse waarden. En dat Rusland niet van zins zou zijn met Oekraïne genoegen te nemen. ‘Het wil verdergaan. Tegen oostelijke lidstaten van de NAVO. De Baltische landen. Polen zeker.’