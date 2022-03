Ex-vriendin kan Spaanse koning Juan Carlos aanklagen in Londen

Een Engels gerechtshof staat een proces van een ex-vriendin van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos toe. De in 2014 om gezondheidsredenen afgetreden Juan Carlos wordt er door zijn ex Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (58) van beschuldigd haar al jarenlang lastig te vallen, haar te bedreigen en haar goede naam opzettelijk aan te tasten. Juan Carlos zou er ook voor hebben gezorgd dat de Britse en de Spaanse geheime diensten haar zonder duidelijke aanleiding hebben gesurveilleerd.

Sayn-Wittgenstein-Sayn is naar de Engelse rechter gestapt om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen en om maatregelen te eisen tegen de smaad en de bedreigingen van de voormalige vorst die zich in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten heeft teruggetrokken na een corruptieschandaal in Spanje. Juan Carlos (84) had in Londen bij de rechter naar voren gebracht dat hij als (ex-)koning onschendbaarheid geniet, maar het hof wees dat af.

De rechter bepaalde dat Juan Carlos dit misschien in Spanje zou kunnen aanvoeren, maar in Engeland is hij geen vorst of staatshoofd meer. De Deense zakenvrouw Sayn-Wittgenstein-Sayn kan dus een proces beginnen. De volgende zitting in de zaak is 29 maart.