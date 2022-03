Organisaties in beroep tegen afwijzen gratis anticonceptie

Organisaties die vinden dat de overheid anticonceptie moet vergoeden, zetten hun juridische pogingen daartoe voort. Ze gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die hun eisen vorig najaar afwees. Eisers Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak blijven erbij dat het discriminerend is dat nu vooral vrouwen opdraaien voor de kosten van anticonceptie. Ze vinden dat in strijd met artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat de overheid mensen gelijk moet behandelen en geen onderscheid mag maken op basis van bijvoorbeeld geslacht.

De rechter was dat niet met ze eens. Hoewel de overheid de ‘seksuele en reproductieve rechten’ van burgers moet waarborgen, is gratis anticonceptie daar niet per se voor nodig, luidde het oordeel. Het is daarom niet aan de rechter, maar aan de politiek om beslissingen te nemen over het vergoeden van pil, spiraal en andere middelen die zwangerschappen voorkomen. Volgens de rechtbank is anticonceptie in Nederland ruim voldoende beschikbaar en vormen de kosten geen belemmering.

‘Ons principiële punt is terzijde geschoven, namelijk dat je nu gediscrimineerd wordt, simpelweg om het feit dat je een baarmoeder hebt’, stelt Bureau Clara Wichmann. Ook het Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad steunen de zaak, net als 7300 mede-eisers.

Plannen uit het regeerakkoord om anticonceptie te vergoeden voor ‘kwetsbare groepen’ vinden ze ‘absoluut onvoldoende’. Ook het feit dat een Kamermeerderheid graag zou zien dat anticonceptie weer in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen, is voor de eisers niet genoeg. Ze willen dat vast komt te staan dat gratis anticonceptie een fundamenteel recht is, zodat het geen ‘speelbal’ van de politiek meer kan zijn. ‘We willen dat dit voor eens en voor altijd geregeld wordt.’