Eis: 2,5 jaar cel en tbs voor misbruiken kleuter in steegje

Voor het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje in een steeg in Roden en kinderpornobezit eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Assen donderdag 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de 53-jarige Peter O. uit dat Drentse dorp. De man heeft het misbruik in juni 2020 bekend. Hij was van plan om te gaan potloodventen, vertelde hij. Die drang had hij de laatste paar jaar.

O. beschreef zelf dat hij ‘op jacht’ was die dag en het niet op een kind had voorzien. Het draaide voor hem om het flashen, het tonen van zijn geslachtsdeel. Waarom hij het kind heeft misbruikt, kon hij niet uitleggen.

Het meisje was met een vriendinnetje in een speeltuin in de buurt geweest en de twee gingen naar huis toen ze O. in de steeg tegenkwamen. Zodra het kon, renden ze naar de ouders van het vriendinnetje. De politie verspreidde daarna beelden van de man, die op zijn fiets door de buurt reed. Dat leidde niet tot aanhouding van de verdachte.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man kwam in beeld toen hij in januari 2021 opnieuw in een steeg werd gezien en volgens getuigen verdacht gedrag vertoonde en een jongetje zou hebben aangesproken. Bij zijn arrestatie vond de politie ruim 2000 kinderpornografische video’s en enkele foto’s.

Uit psychiatrisch onderzoek is gebleken dat O. meerdere stoornissen heeft, waaronder een exhibitionismestoornis. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Uit onderzoek blijkt dat de kans op herhaling groot is als hij niet wordt behandeld. De officier van justitie ziet tbs met voorwaarden als enige optie.

Ver over de grenzen

‘Hij heeft op grove wijze misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje. Heeft haar gedwongen dingen te laten doen die ze niet wilde en hij heeft daarbij geweld gebruikt. Daarmee ging hij ver over de grenzen’, aldus de officier. De impact was volgens haar enorm, niet alleen op het meisje en haar gezin, maar ook op de buurt en op school. Er ontstond grote onrust in de periode dat de verdachte nog niet was gepakt. O. durfde zichzelf uit schaamte niet zelf bij de politie te melden, vertelde hij.

Na een emotionele slachtofferverklaring van de moeder van de kleuter bood O. huilend zijn excuses aan.

De rechtbank doet uitspraak op 7 april.