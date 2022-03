Advocaten MH17-verdachte vinden anonieme getuige onbetrouwbaar

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov hebben donderdag grote vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van een anonieme getuige die als ‘X48’ in het dossier staat. Zij hebben deze ‘waarschijnlijk Russisch sprekende man’ op geen enkele manier kunnen bevragen. ‘We weten bijna niets van hem’, zei advocaat Sabine ten Doesschate donderdag in de rechtbank in het Justitieel Complex te Schiphol.

De getuige heeft verteld dat hij een Buk-raket heeft gezien bij een landbouwveld waarvandaan vlucht MH17 volgens het Openbaar Ministerie is neergeschoten. De advocaten van Poelatov hebben veel vragen voor deze man, zei Ten Doesschate, maar verzoeken om hem te horen zijn door de onderzoeksrechter afgewezen. ‘Naar het waarom kunnen wij slechts gissen. We weten niet eens of de reden van praktische aard is of om voor de bescherming van zijn identiteit.’

De advocaat vindt dat de rechtbank de getuigenis van X48 daarom niet mag meenemen in het uiteindelijke oordeel.

Getuigenis

Woensdag benoemden de advocaten in hun pleidooi ook al de nodige haken en ogen bij de getuigenis van een andere anonieme getuige, M58. Hij veranderde tijdens verhoren meerdere keren elementen uit zijn verhaal en zijn antwoorden op vragen zitten volgens de advocaten vol ‘feitelijke onjuistheden’.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd neergehaald op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Alle 298 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders.

Verdediging

Twee weken geleden begon de verdediging met het pleidooi. Deze week en volgende week zijn nog meerdere dagen ervoor uitgetrokken. Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De anderen - rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko - hebben geen gehoor gegeven aan oproepen om in de rechtbank te verschijnen.

De rechtbank heeft de uitspraak in de omvangrijke zaak gepland voor de tweede helft van dit jaar.