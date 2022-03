Aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen stijgt gestaag

Ook het aantal Oekraïners dat zich in de Basisregistratie Personen (BRP) bij gemeenten heeft ingeschreven, is toegenomen. Er staan nu 7220 bij een gemeente geregistreerd. Tot en met dinsdag waren dat er 5620. Voor Oekraïners die voor langere tijd in Nederland verblijven, is inschrijving in het BRP verplicht.

Het kabinet heeft met de 25 veiligheidsregio’s afgesproken zo snel mogelijk 50.000 opvangplekken te realiseren. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft er alle vertrouwen in dat dit aantal wordt gehaald. Mogelijk zijn er meer opvangplekken nodig, zei hij woensdag in een Kamerdebat.