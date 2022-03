Veel positieve meldingen over toegankelijkheid bij verkiezingen

Bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen zijn 150 meldingen binnengekomen over de toegankelijkheid van de stembureaus en stembiljetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. Bijna de helft van de meldingen was positief en ongeveer een derde negatief.

Dat zegt een woordvoerder van Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ieder(in) heeft via het meldpunt de toegankelijkheid gemonitord en rapporteert hierover verder aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

‘Onder de positieve meldingen was er bijvoorbeeld een van een stemmer die aangenaam verrast was dat het stembureau zo goed toegankelijk was voor iemand in een rolstoel; er waren geen drempels’, aldus de woordvoerder. Ook van mensen met een visuele beperking kwamen positieve reacties. In 82 gemeenten konden zij gebruikmaken van een zogeheten stemmal en soundbox. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar was de stemmal in vijftig gemeenten beschikbaar.

Een stemmal is een mal met voelbare cijfers en braille waar het stembiljet door medewerkers van het stembureau in wordt gelegd. Via een zogenoemde soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijsten staan. Die kan de kiezer dan opzoeken door de gaatjes in de mal te tellen.

Rolstoel

Onder de mensen die een negatieve ervaring hadden bij het stemmen was een persoon in een rolstoel die over een plank moest rijden om in het stemlokaal te komen. ‘Maar zelfs met die plank was er nog een gat waar deze kiezer niet met zijn rolstoel overheen kon, Daarom moest hij zowel bij het binnengaan als het verlaten van het stembureau worden opgetild, terwijl in de Kieswet staat dat een stembureau voor iedereen fysiek toegankelijk moet zijn’, aldus de woordvoerder van Ieder(in).

Op basis van de binnengekomen meldingen heeft Ieder(in) meerdere aanbevelingen voor het verder verbeteren van de stembureaus. Zo roept de organisatie gemeenten op de ervaringen met de toegankelijkheid van de stembureaus zorgvuldig te inventariseren en op basis daarvan met punten van verbetering te komen. ‘En ook zouden we graag zien dat de Kieswet wordt aangepast zodat ook mensen met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje.’