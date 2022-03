Groeivertraging eurozone in maart door oorlog in Oekraïne

De groei van de economische activiteit in het eurogebied is in maart afgenomen. De vertraging wordt veroorzaakt door de negatieve economische impact van de Russische invasie in Oekraïne. De positieve effecten van de verdere heropening van de economieën na corona worden daarbij overschaduwd door het conflict, meldt S&P Global aan de hand van de resultaten van enquêtes onder inkoopmanagers in de industrie en dienstensectoren.

‘De onderzoeksgegevens onderstrepen hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een onmiddellijke en materiële impact heeft op de economie van de eurozone, en wijzen op het risico van een krimp in het tweede kwartaal’, zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global. Hij rekent daarbij op een verdere stijging van de inflatie in de komende maanden.

Vooral de Europese industrie had in maart te kampen met de effecten van de oorlog in Oekraïne. Door de aanval van het olie- en gasrijke Rusland op Oekraïne zijn onder andere de energieprijzen hard gestegen. Ook andere grondstoffen zijn flink duurder geworden, zoals ijzerertsen en voedingsgewassen. Daarnaast liepen de vertragingen in de toeleveringsketens op tot het hoogste niveau sinds november.

Kostenstijging

De inkoopmanagersindex voor de industrie, die de activiteit in de sector meet, nam deze maand af tot het laagste niveau in veertien maanden. Volgens Williamson wordt de industrie geconfronteerd met een ‘ongekende’ stijging van de kosten voor onderdelen en grondstoffen en die zal volgens hem de komende maanden doorwerken in de consumentenprijzen.

In de dienstensector viel de bedrijvigheid terug tot het niveau van twee maanden geleden. De terugval bleef beperkt door versoepelingen van de coronamaatregelen, die een positief effect hadden op het toerisme en andere recreatieactiviteiten. Maar de opleving zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Ondernemingen zetten zich volgens S&P Global al schrap voor een zwakkere groei en een daling van het consumentenvertrouwen.

In het verleden verzorgde marktonderzoeker IHS Markit de inkoopmanagersindexen. Dat Britse bedrijf is onlangs gefuseerd met S&P Global, dat ook bekend is om zijn rating van de kredietwaardigheid van bedrijven en landen.