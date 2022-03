UNICEF: ruim helft van alle Oekraïense kinderen ontheemd

Door de oorlog in Oekraïne is ruim de helft van de kinderen in het land ontheemd geraakt, meldt VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Van de naar schatting 7,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn 2,5 miljoen ontheemd in eigen land en zijn er 1,8 miljoen naar het buitenland gevlucht.