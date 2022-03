Pingegevens ING wijzen op minder volle tanks bij automobilisten

De hogere brandstofprijzen zijn duidelijk terug te zien in het tankgedrag aan de Nederlandse pomp. Automobilisten gooien de tank veel minder vaak vol om de rekening nog een beetje betaalbaar te houden, concludeert ING uit gegevens over pinbetalingen.

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen voor olie en aardgas sterk gestegen. Rusland is een van ‘s werelds belangrijkste producenten van die grondstoffen, maar de oorlog en sancties maken de toevoer daarvan onzeker.

Benzineprijzen zijn daardoor tot recordhoogtes gestegen, en automobilisten betalen in Nederland 30 procent meer voor een liter Euro 95 dan een half jaar geleden. Maar de totale pinomzet bij Nederlandse tankstations steeg veel minder hard, met slechts 15 procent. Dat wijst erop dat automobilisten met minder volle tanks wegrijden bij pompstations, schrijven onderzoekers van ING. Waarschijnlijk rijden automobilisten ook vaker naar goedkopere tankstations, verder weg van de snelweg, om de kosten voor het vervoer te drukken.

Dat huishoudens nog wat proberen te besparen op hun brandstofkosten is volgens ING gunstig voor de Nederlandse economie, omdat ze zo nog wat te besteden hebben aan uitjes of restaurantbezoek. Als consumenten bijna al hun geld kwijt zijn aan brandstof is dat juist nadelig voor de Nederlandse economische groei. Benzine en diesel moeten worden geïmporteerd, dus de uitgaven daaraan vloeien grotendeels naar het buitenland terwijl er minder overblijft voor binnenlandse bestedingen.