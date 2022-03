DNB: waarde beleggingen huishoudens laatste jaren flink gestegen

De waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens is de laatste jaren flink gestegen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) waren huishoudens goed voor 185 miljard euro aan waardepapieren. Dat is 58 miljard euro meer in vergelijking met eind 2018. De toename komt vooral door de gestegen koersen. Daarnaast steeg het aantal beleggers en de netto inleg.

De beleggingen waar DNB in zijn analyse over rept, behelzen obligaties, beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen. Volgens de gegevens is er door Nederlanders voor 4,1 miljard euro aan beleggingen bijgekocht. Dat mensen een toenemende interesse hebben voor beleggen, heeft volgens de centrale bank ook te maken met de groeiende toegankelijkheid. Ook zoeken huishoudens naar andere vormen van rendement nu de spaarrentes zo laag zijn.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten nam het aantal huishoudens dat belegt in 2020 en 2021 toe met respectievelijk 11 en 12 procent tot 1,9 miljoen. Veel Nederlanders kiezen voor relatief veel investeringen in Nederlandse fondsen. Van het belegde geld in aandelen, zo’n 63,1 miljard euro, zat eind 2021 28,9 miljard in Nederlandse fondsen.

Nederlandse bedrijven

Beleggingen in het Verenigd Koninkrijk zijn de laatste tijd gegroeid. Maar dat had mede te maken met de verhuizing van de Nederlandse bedrijven Unilever en Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Shell is op dit moment met een belegde waarde van 4,5 miljard euro het belangrijkste aandeel voor Nederlandse huishoudens.

Verder merkt DNB op dat er steeds meer in techbedrijven wordt geïnvesteerd. In 2018 ging het nog om 15 procent van het aandelenbezit. Dit was eind vorig jaar 32 procent. Dat komt mede ook door de sterke prestaties van de fondsen als chipmachinemaker ASML, chiptoeleverancier ASMI, maar ook het Amerikaanse techconcern Apple en autoproducent Tesla op de beurzen de laatste jaren.