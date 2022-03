Nieuwe Britse sancties raken banken en Russische zakenelite

De strafmaatregelen zijn gericht op de steunpilaren van de Russische invasie in Oekraïne, zoals defensiebedrijven, de spoorwegen en huurlingenbureau Wagner, dat de opdracht zou hebben gekregen de Oekraïense president om te leggen. Ook de voornaamste dronemaker Kronshtadt en de grootste diamantproducent ter wereld Alrosa zijn op de lijst gezet.

De oliemiljardair Eugene Shvidler, Sberbank-topman Herman Gref en de stiefdochter van buitenlandminister Sergej Lavrov kunnen niet meer bij hun Britse banktegoeden en zijn niet langer welkom in het VK. Dat geldt ook voor ‘collaborateur’ Galina Daniltsjenko, die Moskou als burgemeester van de Oekraïense stad Melitopol heeft geïnstalleerd.

‘De oligarchen, bedrijven en gehuurde criminelen zijn medeplichtig aan de moord op onschuldige burgers en het is terecht dat ze een prijs betalen’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss in een verklaring. Zij belooft samen met bondgenoten de ‘duimschroeven’ verder aan te draaien om zeker te zijn dat president Vladimir Poetin faalt in Oekraïne.