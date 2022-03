Premier Johnson: we gaan vol inzetten op wind- en kernenergie

Het Verenigd Koninkrijk gaat vol inzetten op wind- en kernenergie om zo onafhankelijker op energiegebied te worden en de kosten voor energieverbruik in de toekomst te verlagen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson gezegd. De Britse regering werkt aan een nieuwe energiestrategie waarbij de binnenlandse productiecapaciteit fors verhoogd moet worden, mede om zo minder afhankelijk te worden van energie uit Rusland.

Johnson komt naar verwachting eind deze maand met de plannen voor die strategie naar buiten. De druk om sneller meer eigen energiecapaciteit te hebben is toegenomen door de Russische invasie van Oekraïne, waardoor de olie- en gasprijzen sterk zijn gestegen. Het Verenigd Koninkrijk heeft al gezegd een importban op te leggen op Russische olie als sanctie tegen Moskou.

‘We zullen groot inzetten op kernenergie in dit land en ook veel groter op offshore-wind’, aldus Johnson tegen de Britse radio. ‘We moeten ervoor zorgen dat met investeringen in binnenlandse en onafhankelijke energieproductie we duurzame leveranciers hebben voor de langere termijn om zo de kosten voor consumenten te laten dalen.’