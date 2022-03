Ongewoon vroeg kans op hooikoorts door warm lenteweer

Doordat voorlopig geen regen van betekenis wordt verwacht neemt de hoeveelheid pollen in de lucht toe. Volgens de wetenschappers kunnen sommige mensen al bij lage hoeveelheden berkenpollen klachten ontwikkelen. ‘Voor deze mensen is het goed om te weten dat berkenpollen dit jaar ongewoon vroeg in de lucht kan verschijnen. Mensen met een berkenpollenallergie raden we aan tijdig met medicatie te starten.’

De universiteiten voorzien dat de piekperiode van het berkenpollenseizoen dit jaar tussen eind maart en 18 april valt. In deze periode komt bij droog weer het meeste berkenpollen in de lucht voor.

Mensen die alleen allergisch zijn voor graspollen zullen voorlopig geen hooikoortsklachten krijgen. ‘Door zon en warmte zal het gras wel groeien, maar nog niet bloeien’, stellen de onderzoekers. De piek van het graspollenseizoen valt gemiddeld genomen eind mei en in juni.