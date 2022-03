Beleggers wachten op NAVO-top, beurs in Moskou weer open

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 720,13 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1044,41 punten. Frankfurt bleef vlak. Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

De MOEX-index in Moskou klom bijna 8 procent. Een klein aantal aandelen is echter te verhandelen. Ook mogen buitenlandse beleggers nog altijd hun Russische aandelen niet verkopen. Staatsgasbedrijf Gazprom en olieconcern Rosneft stegen tot 19 procent.

Prosus

Prosus (min 1,8 procent) was opnieuw de grootste daler in de AEX in Amsterdam. De techinvesteerder verloor een dag eerder al bijna 5 procent na tegenvallende resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang in heeft. DSM won 0,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf gaat zijn voedingssupplement voor koeien, dat de hoeveelheid methaan die de runderen via boeren en winden uitstoten, later dit jaar bij tweehonderd bij FrieslandCampina aangesloten boerderijen testen.

In de MidKap verloor koffieconcern JDE Peet’s 2,8 procent na een verkoopadvies door Berenberg. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse en daalde 1,5 procent.

Autofabrikanten

Daimler Truck steeg bijna 6 procent in Frankfurt. Het afgesplitste vrachtwagenonderdeel van Mercedes-Benz verwacht hogere winstmarges te behalen dit jaar. Die prognose is wel afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne leveringsketens beïnvloedt. Renault zakte 2 procent in Parijs. De Franse automaker staakt per direct de productie in zijn fabriek in Moskou. Over eventuele ingrepen bij de Russische dochter AvtoVaz wordt nog nagedacht. Van de grote buitenlandse autofabrikanten was Renault nog de enige die de banden met Rusland intact hield. De Fransen zouden daarmee willen voorkomen dat AvtoVaz door de Russische overheid wordt genationaliseerd.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten een wisselend beeld zien, na een forse stijging een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 114,43 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 121,71 dollar per vat.