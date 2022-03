Rusland claimt verovering stad in noordoosten Oekraïne

Het Russische ministerie van Defensie meldt in de nacht van woensdag op donderdag heel Izjoem, een stad ten zuidoosten van Charkov, te hebben ingenomen. De stad van naar schatting 45.000 inwoners ligt strategisch in het oosten van het land en ongeveer 95 kilometer van de Russische grens.

De Russische strijdkrachten hebben sinds ze Oekraïne 24 februari zijn binnengevallen nauwelijks steden ingenomen. In het zuiden is de grote stad Cherson sinds 2 maart in Russische handen.

Rusland stelt dat het geen doel van ‘de militaire operatie’ is om steden te veroveren en te bezetten. Volgens president Vladimir Poetin moet Oekraïne militair worden uitgeschakeld, evenals extreemrechtse groepen.