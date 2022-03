Amnesty niet blij met poster ‘politieke gevangene Willem Engel’

Amnesty International is niet blij met een afbeelding in de vormgeving en met het logo van de mensenrechtenorganisatie, waarop wordt geschreven dat tegenstander van coronamaatregelen Willem Engel een politieke gevangene is. Ook wordt op de digitale poster opgeroepen om hem een kaartje te sturen. ‘Het zet mensen op het verkeerde been’, meldt een woordvoerder, die duidelijk maakt dat Amnesty niet achter de actie zit.

Jeroen Pols, die als jurist regelmatig Engel bijstaat, is een van de verspreiders van de afbeelding online. In kleine letters onderaan de afbeelding is te lezen dat de uiting een oproep is aan Amnesty International om in actie te komen tegen mensenrechtenschending in Nederland.

Amnesty heeft Pols woensdagavond dringend verzocht om te stoppen met het misbruiken van het logo van de mensenrechtenorganisatie ‘en het verspreiden van nepnieuws’. Doet de jurist dit niet, dan worden maatregelen zoals juridische stappen ‘niet uitgesloten’. Maar zover is Amnesty nog niet, eerst wordt afgewacht hoe wordt gereageerd op het verzoek, zo meldt de woordvoerder nu.

Ik vind het wel stoer van Amnesty international dat ze Willem Engel steunen toch? pic.twitter.com/YcyjwCPwY3 — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ (@Backup_fis) March 23, 2022

Amnesty tilt zwaar aan de actie. ‘Mensen zoals Aleksej Navalny zitten jarenlang gevangen vanwege hun politieke overtuiging. En nu wordt gedaan alsof daar ook in Nederland sprake van is.’ De Russische oppositieleider Navalny kreeg eerder deze week negen jaar cel opgelegd in een proces dat wordt gezien als schijnproces. Het voorarrest van Engel werd vorige week met twee weken verlengd. De man wordt verdacht van het plaatsen van opruiende berichten tijdens de coronacrisis.