Weinig beweging op beurzen verwacht, blik op NAVO-top

Vanuit de NAVO kwamen al signalen dat de lidstaten van het bondgenootschap meer troepen willen vrijmaken en naar de oostgrenzen van het NAVO-gebied willen sturen. Ook hebben zowel Biden als de EU al aangegeven dat er meer sancties tegen Rusland kunnen worden ingesteld. Beleggers wachten af wat dat voor gevolgen kan hebben voor bedrijven.

Verder staan de inkoopmanagersindexen voor veel Europese landen op het programma. Die komen kort na opening van de beurs naar buiten en geven een eerste beeld over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de industrie.

Moskou

In Moskou ging de beurs voor het eerst in weken weer voorzichtig open. Een klein aantal aandelen is daarbij te verhandelen. In de vroege handel ging de MOEX-index zo’n 11 procent omhoog.

In Amsterdam gaat de aandacht weer uit naar Prosus. De techinvesteerder kan opnieuw reageren op het Chinese techbedrijf Tencent waar Prosus een groot belang in heeft. Woensdag leverde Prosus al bijna 5 procent in na teleurstellende cijfers. Tencent zelf verloor op de beurs in Hongkong ruim 4 procent.

Methaan

DSM gaat zijn voedingssupplement voor koeien, dat de hoeveelheid methaan die de runderen via boeren en winden uitstoten, later dit jaar bij tweehonderd bij FrieslandCampina aangesloten boerderijen testen. Volgend jaar kan de test worden uitgebreid. Het voedingssupplement met de naam Bovaer werd eerder dit jaar goedgekeurd voor gebruik in Europa.

Verder kan bouwer BAM reageren op een adviesverhoging door analisten van ING. Die geven nu een koopadvies voor dat aandeel. Berenberg werd juist negatiever over koffie- en theeverkoper JDE Peet’s en voorzag dat aandeel van een verkoopadvies. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse aan de broek.

Chiptekorten

Qua bedrijfscijfers gaat de aandacht uit naar Daimler Truck. Het afgesplitste vrachtwagenonderdeel van Mercedes-Benz verwacht hogere winstmarges te behalen dit jaar. Die prognose is wel afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne leveringsketens beïnvloedt. Ook de ontwikkelingen rond de chiptekorten spelen mee.

De olieprijzen lieten een wisselend beeld zien, na een forse stijging een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 113,42 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs en werd voor 120,60 dollar per vat verhandeld.

De euro was 1,0983 dollar waard. Bij het slot van Wall Street was dat nog 1,1004 dollar.