Broertje (16) van wereldrecordhouder (19) vliegt solo wereld rond

De 16-jarige Vlaams-Britse Mack Rutherford probeert de jongste piloot ooit te worden die solo de wereld rondvliegt. Zijn zus Zara Rutherford (19) slaagde er eerder dit jaar in om als jongste vrouw in haar eentje de wereld rond te vliegen. Mack is woensdag vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia vertrokken.

Zijn zus landde in januari in het Belgische Kortrijk, waar zij vijf maanden eerder vertrokken was. Rutherford kondigde nog geen maand later aan dat ook hij de 52.000 kilometer alleen af wilde leggen. Aan journalisten vertelde hij woensdag voor vertrek dat ‘je geen achttien jaar oud hoeft te zijn om iets bijzonders te doen’.

Het Guinness World Record voor de jongste piloot die solo de wereld rondvloog is momenteel in handen van de Britse Travis Ludlow, die vorig jaar op 18-jarige leeftijd zes weken over de tocht deed. Rutherford, die zijn route vanwege de oorlog in Oekraïne heeft moeten wijzigen, verwacht twee tot drie maanden over de wereldreis te doen.

Snel handelen

Vanwege de oorlog vliegt hij niet langer over Rusland en Centraal-Azië, maar wijkt hij uit naar het zuiden en vliegt over onder meer Pakistan, India, China, Zuid-Korea en Japan voordat hij de oversteek naar de Verenigde Staten maakt.

De jonge piloot, die zijn teddybeer heeft meegenomen, zegt dat vooral lange afstanden over oceanen een uitdaging worden. ‘De langste onafgebroken tocht duurt acht uur, als er dan iets misgaat moet ik snel handelen’, aldus Rutherford. Hij kijkt reikhalzend uit naar vluchten over de Sahara en Iraanse berggebieden.

Vliegeniersfamilie

Zijn zus gaf hem voor vertrek enkele tips en adviseerde hem bijvoorbeeld ‘om te keren als hij door de wolkenlaag niets kon zien’. De twee vliegen een vergelijkbaar soort toestel, een Shark ultralight, met een kruissnelheid van zo’n 300 kilometer per uur.

De broer en zus komen uit een familie die gek van vliegen is. Hun Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Hun West-Vlaamse moeder vliegt in haar vrije tijd en ook een opa en een overgrootvader waren piloot.