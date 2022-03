Team VS maakt rampenplan voor als Poetin krachtigste wapens inzet

Het Witte Huis heeft eind vorige maand, vier dagen nadat de Russische invasie in Oekraïne begon, een geheim team opgericht. Die groep, een zogenoemd Tiger Team, werkt momenteel aan een rampenplan voor het geval de Russische president Vladimir Poetin besluit om biologische, chemische of nucleaire wapens in te zetten.

Het team, dat werd aangesteld door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, werkt ook aan plannen voor het geval Rusland besluit een konvooi met wapens op NAVO-grondgebied aan te vallen. The New York Times, die op basis van anonieme bronnen over het Tiger Team schrijft, meldt dat de groep mensen drie keer per week samenkomt.

Er wordt door het team ook nagedacht over scenario’s waarbij Poetin naast Oekraïne ook Moldavië en Georgië zou willen bezetten. Daarnaast is er aandacht voor de ongekende vluchtelingenstroom die Europa momenteel overspoelt.

Volgens de Amerikaanse krant speelt het team een centrale rol bij onder meer de besluitvorming over de troepenopbouw in NAVO-landen, het bewapenen van het Oekraïense leger en het uitrollen van sancties voor Rusland.