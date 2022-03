Amerikaanse diplomaten worden Rusland uitgezet

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van Rusland een bevestiging gekregen dat meerdere Amerikaanse diplomaten in het land zijn aangemerkt als persona non grata. Dit betekent dat zij niet langer welkom zijn en Rusland moeten verlaten.

Amerikaanse media zoals CNN meldden woensdag al dat Moskou besloten had verschillende diplomaten Rusland uit te zetten. Om hoeveel personen het gaat, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie spreekt van een ‘nutteloze en onproductieve actie’ en noemt diplomatie momenteel ‘van cruciaal belang’.

Begin deze maand moesten twaalf Russische VN-diplomaten de Verenigde Staten verlaten vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Zij werden beschuldigd van spionage en werden ‘uitgezet wegens misbruik van hun verblijfsrechten’. De Russische ambassadeur in de VS sprak destijds van ‘een vijandige actie tegen ons land’.