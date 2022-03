Premier tegen prins William: Jamaica wil onafhankelijk worden

Andrew Holness, de premier van Jamaica, had een duidelijke boodschap voor de bezoekende Britse prins William en zijn vrouw Catherine. Hij vertelde de Britse prins en zijn echtgenote dat het Caribische eiland ‘onafhankelijk’ wil worden. Jamaica is onderdeel van het Gemenebest met de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd.

Tegen de komst van William en Catherine werd in Jamaica, net als de afgelopen dagen in Belize, geprotesteerd vanwege het kolonialisme en de rol van het Verenigd Koninkrijk in de slavernij. Dat haalde de premier volgens royaltyverslaggevers aan tijdens de ontmoeting. ‘Jamaica is een zeer vrij en liberaal land en de mensen zijn zeer uitgesproken. Ik weet zeker dat u al die expressie gisteren heeft gezien.’

Holness sprak vervolgens uit dat het land onafhankelijk wil worden. ‘Jamaica is, zoals u kunt zien, een land dat trots is op zijn geschiedenis en zeer trots op wat we hebben bereikt. We willen verder en zijn van plan om onze wens en lot te vervullen om een onafhankelijk, ontwikkeld en welvarend land te worden.’