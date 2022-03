Biden aangekomen in Brussel voor topoverleg Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Brussel voor topoverleg over de Russische invasie in Oekraïne. Hij is donderdag op bijeenkomsten van de NAVO, Europese Unie en G7 (zeven belangrijkste economieën). Hij landde iets na 21.00 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek in de buurt van de Belgische hoofdstad.

Biden waarschuwde bij zijn vertrek opnieuw voor de inzet van chemische wapens door Rusland. ‘Ik denk dat dat een echte dreiging is’, zei hij tegen de media, toen hem werd gevraagd naar de kans dat deze wapens in Oekraïne worden gebruikt.