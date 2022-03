CNBC: SpaceX verhoogt prijzen lanceringen en Starlink-internet

Volgens het bedrijf is het een ‘zware uitdaging om vooruit te blijven, zonder te bloeden, zei bestuurder Tom Ochinero van SpaceX tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. Hij wees op de dubbelcijferige prijsverhogingen waar het bedrijf mee te kampen heeft.

Topman Elon Musk van SpaceX, maar ook autofabrikant Tesla, waarschuwde eerder al voor de ‘aanzienlijke inflatiedruk’ waar het bedrijf mee kampt. Dan gaat het naast duurdere grondstoffen ook om de hogere prijzen voor logistiek.

SpaceX stuurde dinsdag al een bericht naar Starlink-gebruikers over de hogere prijzen. ‘Het enige doel van deze aanpassingen is om gelijke tred te houden met de stijgende inflatie’, zo stond in de email.