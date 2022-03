Hertelling verandert uitslag Dordrecht en Goeree-Overflakkee niet

De hertellingen in de Zuid-Hollandse gemeentes Dordrecht en Goeree-Overflakkee hebben niet geleid tot een andere uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

In Dordrecht moesten de stemmen worden herteld omdat er op een paar stembureaus een verschil was tussen het aantal stempassen en daadwerkelijk aantal stemmen, wat van invloed kon zijn voor een restzetel. Na hertelling blijft de zetelverdeling hetzelfde. De VVD en GroenLinks blijven in Dordrecht de grootste met ieder zes zetels, gevolgd door Beter voor Dordt (vijf zetels).

In Goeree-Overflakkee vroeg de VVD de hertelling aan. Die leidde tot minimale verschillen zonder invloed op de zetelverdeling. Vitale Kernen Goeree-Overflakkee en SGP hebben ieder zeven zetels. Daarna volgen het CDA met zes zetels en Groep Jan Zwerus met vier zetels.