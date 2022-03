Rutte denkt dat olieboycot Rusland ‘vrij snel’ mogelijk is

Een olieboycot van Rusland kan ‘vrij snel’, verklaarde minister-president Mark Rutte in een debat in de Tweede Kamer over de komende top van EU-leiders. De Tweede Kamer pleit voor zo’n ban. Volgens Rutte zal het effect echter niet groot zijn.

De EU heeft Rusland massieve sancties opgelegd voor de inval in Oekraïne. Het wordt steeds ingewikkelder om tot nieuwe strafmaatregelen te komen, maakte Rutte duidelijk. EU-leiders praten donderdag en vrijdag over nieuwe strafmaatregelen in de hoop zo de oorlog te stoppen.

Het kabinet heeft ‘geen taboes’ als het gaat om sancties. Maar een boycot van Russisch gas zit er voorlopig niet in omdat de EU nog te afhankelijk is van Rusland. Er moeten eerst elders gasleveranciers worden gevonden en tegelijk moet de EU snel minder afhankelijk worden van Russisch gas.

Sluiten van havens

De invoer van olie verbieden is lastig voor Oost-Europa omdat hun raffinaderijen afhankelijk zijn van Russische olie, zei Rutte. Hij noemde een olieboycot het ‘laagst hangende fruit’. Het levert niet zoveel op omdat Russen volgens Rutte de olie makkelijk elders kunnen wegzetten bijvoorbeeld in India.

Ook wordt in de EU nog gesproken over het sluiten van de havens voor Russische schepen. Dat moet dan wel EU-breed gebeuren, vindt Rutte. Bovendien moet dan volgens hem ook gekeken worden wat er moet gebeuren met schepen die voedsel van of naar Rusland brengen.