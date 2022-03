Wanbetaling dreigt bij Russisch staalconcern Severstal

Een bron dicht bij het staalbedrijf zei dat het geld vorige week was overgemaakt, maar nog moest worden verwerkt en doorgegeven door zijn betalingsagent Citibank. Nu de deadline van woensdag snel nadert, zei Severstal dat het voortdurend in gesprek was over de problemen, en dat het een aanvraag voor speciale ‘vergunningen’ bekeek die nodig zouden kunnen zijn om de betaling te verrichten.

Voorheen werden betalingen zoals die van Severstal verwerkt door internationale clearinginstellingen zoals Clearstream of Euroclear. Zowel Euroclear, dat eigendom is van een groep wereldwijde beurzen en banken, als Clearstream, dat deel uitmaakt van Deutsche Börse, hebben verklaard dat zij als gevolg van de sancties van de EU zullen stoppen met de afwikkeling van transacties in Russische effecten. Daar kampen meer Russische bedrijven mee.

Severstal is zover bekend het eerste bedrijf dat openlijk worstelt met de financiële gevolgen van de sancties. Het concern is in handen van de steenrijke Rus Aleksej Mordasjov, die ook een derde van de aandelen van reisconcern TUI in handen heeft. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren 90, als twintiger, de controle kreeg over het staalbedrijf dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was.

Eind vorige maand legde de EU strafmaatregelen op aan tal van rijke zakenlieden die ervan werden beschuldigd de Russische president Vladimir Poetin te steunen met de oorlog in Oekraïne. Mordasjov staat ook op die sanctielijst.