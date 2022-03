De Russische mediawaakhond heeft Google News van het Amerikaanse bedrijf Alphabet geblokkeerd. Volgens het Russische persbureau Interfax was er via Google News toegang tot ‘valse’ informatie over de Russische ‘militaire operatie’ in Oekraïne.

Door een nieuwe Russische wet is het illegaal om elke gebeurtenis te melden die het Russische leger in diskrediet zou kunnen brengen. De invasie in het buurland mag ook geen oorlog worden genoemd.