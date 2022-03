Oekraïne wil boycot Renault omdat bedrijf Rusland niet verlaat

Van de grote buitenlandse autofabrikanten lijkt Renault momenteel de enige die de banden met Rusland intact wil houden. De Fransen zouden daarmee willen voorkomen dat hun Russische dochter AvtoVaz door de Russische overheid wordt genationaliseerd. AvtoVaz is de producent van Lada. Maar in de fabrieken worden ook Renaults in elkaar gezet.

Die opstelling van Renault zou ook worden gesteund door de Franse regering. Die drong er eerder bij grote Franse bedrijven op aan Rusland niet overhaast te verlaten.